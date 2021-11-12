Байден підписав закон про обмеження роботи Huawei та ZTE у США

Згідно з новим законом, Федеральна комісія звʼязку (FCC) більше не розглядатиме та не затверджуватиме будь-яких заявок на дозвіл для обладнання, яке становить «неприйнятний ризик для національної безпеки».

Комісар FCC Брендан Карр сказав, що з 2018 року комісія схвалила понад 3 тисячі заявок від Huawei. Закон «допоможе гарантувати, що небезпечне обладнання таких компаній, як Huawei та ZTE, більше не може бути підключене до американських комунікаційних мереж», цитує Reuters.

Зауважимо, Байден підписав закон за кілька днів до віртуального саміту із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, на якому заплановане обговорення складнощів у відносинах між країнами, зокрема, в економіці.