СБУ затримала агента ФСБ, який встановив GPS-маячок для наведення ракет на залізничний міст

Служба безпеки затримала в Славуті (Хмельницька область) агента російської ФСБ, коли той встановлював GPS-маячок для наведення російських ракет на залізничний міст.

Про це повідомляють в СБУ та Офісі генпрокурора.

GPS-трекер агент ставив на опору мосту під залізничною колією. За сигналами маячка росіяни планували скоригувати свої ракети та поцілити по мосту. За успішну «роботу» агент мав отримати гроші на банківську картку.

Співробітники СБУ провели обшуки в помешканні затриманого, де вилучили ноутбук, банківські картки, мобільні телефони та SIM-картки з доказами. Агенту повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК), за що загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.