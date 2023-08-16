СБУ затримала колаборанта, який хотів стати десантником і передавати позиції ЗСУ росіянам

Військова контррозвідка Служби безпеки та Державне бюро розслідувань затримали на Київщині колаборанта, який хотів вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь росії.

Про це пише пресслужба СБУ.

Чоловік за вказівкою росіян мав вивідати місця базування тренувальних центрів українських десантників і орієнтовну кількість особового складу, який навчається на полігонах.

Потім підозрюваний планував відбути на фронт, щоб передавати ворогу геолокації бойових позицій та інформацію про переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій.

Чоловіка затримали на етапі оформлення на військову службу до Сил оборони. Це мешканець Херсону, який під час тимчасової окупації міста підтримав окупантів і співпрацював з ними.

Його призначили «старшим інструктором-кінологом відділу охорони» у складі окупаційної «Голопристанської виправної колонії». На посаді колаборант готував загони, які конвоювали викрадених місцевих жителів до камер російської тюрми. Після цього російські спецслужби залучили його до співпраці.

Коли українські військові звільнили Херсон, чоловіку наказали «залягти на дно» і переїхати до Київської області. Там він звернувся до військкомату, щоб мобілізуватися і виконувати завдання від росіян.

Затриманому повідомили про підозру в колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Йому загрожує до 15 років увʼязнення.