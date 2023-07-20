СБУ затримала в Одесі «праву руку» колаборанта Стремоусова

Служба безпеки України затримала в Одесі проросійського блогера, помічника загиблого колаборанта Кирила Стремоусова Олександра Надьожу.

Пресслужба СБУ не називає імʼя затриманого, але показала фрагменти відео Надьожи, які підтверджують його особу.

Спецслужба назвала блогера «правою рукою» Стремоусова — вони тривалий час організовували проросійські мітинги. До повномасштабного вторгнення і після нього Надьожа активно просував російську пропаганду в YouTube, Facebook, Instagram і «ВКонтакте», заперечував існування українського держави й українців як окремого народу. Також він дискредитував українських захисників і закликав чоловіків ухилятися від мобілізації.

Ролики затриманого користувались попитом серед кремлівських пропагандистів. Його матеріали видавали за «позицію» пересічних громадян України.

Затримали Надьожу під час обшуків за місцями його проживання в Одесі та Южноукраїнську Миколаївської області. У нього вилучили ноутбук і 5 мобільних телефонів із доказами. Тепер блогеру загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі він під вартою.

Надьожі повідомили про підозру за трьома статтями — виправдовування агресії росії (ст. 436-2 КК), поширення комуністичної символіки (ст. 436-1 КК), а також спроби насильницької зміни влади (ст. 109 КК).