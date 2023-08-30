В Одесі СБУ затримала російського розвідника

В Одесі контррозвідники Служби безпеки затримали російського розвідника — терориста «ЛНР».

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Мешканець Одеси виявився ідеологічним прихильником окупантів. Ще на початку травня 2014 року він брав активну участь у російських провокаціях в місті. Тоді він втік до тимчасово окупованої частини Луганської області та приєднався до бойовиків.

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Терористи «ЛНР» призначили одесита командиром розвідувального підрозділу підконтрольного рф угруповання «Призрак», яке в подальшому підпорядковувалося командуванню 2 армійського корпусу рф.

Фігурант під псевдонімом «Санта» воював проти українських військ на сході України, зокрема поблизу Бахмуту. Згодом бойовик повернувся до Одеси, де намагався «залягти на дно». Під час обшуку в нього знайшли фото з терористами «ЛНР».

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Зловмисник уже перебуває під вартою.