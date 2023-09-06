Reuters: Країни G7 відклали перегляд цінової межі для російської нафти

Країни «Великої сімки» та союзники відклали регулярний перегляд цінової межі на російську нафту.

Про це агентству Reuters повідомили джерела, обізнані в цьому питанні.

Країни G7 разом із Європейським Союзом і Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту в грудні 2022 року, а з лютого запрацювала цінова стеля на нафтопродукти. Спочатку країни ЄС погодилися переглядати ліміт ціни кожні два місяці та коригувати його у разі необхідності, тоді як у G7 обіцяли робити це «за необхідності».

Однак «Велика сімка» не переглядала обмеження з березня, і чотири людини, знайомі з політикою G7, заявили, що група не планує робити це найближчим часом.

«У червні або липні були деякі переговори про перегляд або принаймні про це, але формально цього ніколи не було», — зазначив співрозмовник Reuters.

За словами джерел, деякі країни ЄС були зацікавлені в перегляді, але у Сполучених Штатів і членів G7 було мало бажання змінювати межу цін.

Росія була змушена скоротити експорт нафти та продуктів відразу після введення цінової стелі, оскільки їй було важко знайти достатню кількість кораблів для транспортування наявної нафти. Однак росіянам вдалося експортувати більшу частину свого видобутку за допомогою перевізників, які не потребують західного страхового покриття.

За підрахунками Reuters, близько 40 посередників з березня по червень 2023 перевозили щонайменше половину загального експорту сирої нафти та нафтопродуктів з росії.