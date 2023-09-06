Колишнього ватажка ультраправої організації Proud Boys засудили до 22 років тюрми за штурм Капітолія

У США колишнього лідера ультраправої організації Proud Boys Енріке Тарріо засудили до 22 років тюрми за участь у штурмі Капітолія в січні 2021 року. Наразі це найдовший термін увʼязнення, призначений за цією справою.

Про це пише BBC.

Сам Тарріо не був присутній під час заворушень, але, за словами прокурора, він організовував штурм і керував представниками Proud Boys на відстані. Прокурор вимагав для Тарріо 33 роки вʼязниці.

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На суді Тарріо вибачився перед поліцією та жителями Вашингтону за свої дії.

«Мені надзвичайно соромно, що їм заподіяли горе і страждання. Мені доведеться жити з цією ганьбою до кінця життя», — сказав він.

У травні Тарріо та інших членів групи Proud Boys визнали винними в змові з метою перешкодити Конгресу підтвердити результати виборів у США 2020 року.

Раніше тюремні терміни отримали три інших члени Proud Boys. Домініка Пеццолу і Захарі Рела засудили 10 і 15 років відповідно, а Джо Біггса — до 17 років. Винесення вироку Енріке Тарріо відкладали через хворобу судді.