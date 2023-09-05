Верховна Рада звільнила очільників Фонду держмайна Умєрова й Антимонопольного комітету Піщанську

Верховна Рада підтримала звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна. За проголосували 302 депутати.

Також парламент звільнив голову Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. Рішення підтримали 306 депутатів. Замість неї на посаду очільника АКМУ призначать Павла Кириленка. Сьогодні його звільнення погодив уряд (він був начальником Донецької ОВА). Далі Кириленка має звільнити президент.

Піщанська очолювала АМКУ з 16 липня 2020 року. До цього з вересня 2019 року вона була першим заступником голови відомства, а потім тимчасово його очолила, коли Рада звільнила Юрія Терентьєва.