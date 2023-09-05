ДБР оголосило в розшук колишнього нардепа Вадима Рабіновича

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук колишнього народного депутата України від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Вадима Рабіновича.
На сайті МВС зазначено, що екснардеп переховується від органів досудового розслідування. Де саме він зараз перебуває — не уточнили.
- Сам Рабінович раніше заявляв, що від березня 2022 року живе в Ізраїлі. Україна підозрює його в державній зраді. Депутат поширював серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропаганду. Його «діяльність» допомагала росії забезпечити ідеологічну підтримку війни проти України. Тепер Рабіновичу загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- 3 листопада 2022 року Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Рабіновича.
- 2 серпня Печерський районний суд Києва заочно заарештував Рабіновича.