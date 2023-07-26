ДБР повідомило про підозру в держзраді екснардепу ОПзЖ Вадиму Рабіновичу

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому народному депутату України від забороненої партії ОПзЖ Вадиму Рабіновичу (ч. 1 ст. 111 ККУ).
Про це пише пресслужба ДБР.
За даними слідства, екснардеп розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропаганду, а у своїх інтервʼю та виступах виголошував інформацію, яка завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та безпеці України.
Також ДБР зазначає, що пропагандистська діяльність Вадима Рабіновича допомагала росії досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала їй ідеологічну допомогу.
Рабіновичу оголосили про підозру, скерувавши запит про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю. Санкція статті — до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз Рабінович переховується за кордоном.
- Наприкінці березня 2022 року Рабінович заявив, що з 3 березня, майже з початку вторгнення росії, перебуває в Ізраїлі.
- 3 листопада 2022 року Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепа Вадима Рабіновича (ОПзЖ).