Нардеп ОПзЖ Вадим Рабинович в Ізраїлі — він каже, що вилетів до країни «на запрошення парламенту»

Нардеп Вадим Рабинович від «Опозиційної платформи ㅡ За життя» заявив, що з 3 березня, майже с початку вторгнення росії, перебуває в Ізраїлі.

У своїй заяві на сайті ОПзЖ він вказав, що вилетів до країни «на офіційне запрошення парламенту Ізраїлю на зустріч із парламентаріями».

«Весь хід мого візиту та зустрічі — все відображалося у соцмережах», — заявив Рабинович, додавши, що зараз він непрацездатний після хвороби і операції.

Наразі у Facebook сторінка депутата закрита.