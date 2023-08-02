Суд заочно арештував колишнього нардепа Вадима Рабіновича. Він в Ізраїлі

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього народного депутата України від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Вадима Рабіновича.

Про це Державне бюро розслідувань повідомило 2 серпня.

Сам Рабінович перебуває в Ізраїлі. Україна підозрює його в державній зраді. Депутат поширював серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропаганду. Його «діяльність» допомагала росії забезпечити ідеологічну підтримку війни проти України. Тепер Рабіновичу загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.