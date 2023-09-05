У Києві після перевірки усіх ТРЦ вибухівки не знайшли. Поліція вночі шукала її також на вокзалах

Інформація про замінування всіх ТРЦ Києва була неправдивою, повідомив начальник Київської військової адміністрації Сергій Попко.
«Як і очікувалося, інформація щодо замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва виявилася хибним викликом. Окрім того, вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів Києва та деяких медичних закладів. Після ретельної перевірки ця інформація також не підтвердилась — знов хибні виклики», — заявив він.
- Повідомлення про мінування усіх столичних ТРЦ поліція отримала ввечері 4 вересня. Раніше, у цей же день, вибухівку шукали у всіх середніх школах і коледжах Києва. Виклики також були хибними.
- Повідомлення про масове мінування було і 1 вересня. Тоді перевіряли усі школи столиці.