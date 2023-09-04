У Києві «замінували» всі торгово-розважальні центри

Поліція Києва увечері 4 вересня отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів міста.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
За словами очільника КМВА Сергія Попка, наразі поліція відпрацьовує власними силами, а підрозділи ДСНС залучатимуть у разі необхідності.
- Також повідомлення про масове мінування було 1 вересня. Тоді вибухівку шукали у всіх середніх школах. Зрештою нічого не знайшли.
- 4 вересня столична поліція отримала повідомлення про замінування всіх середніх шкіл та коледжів Києва, але вибухівку не знайшли.