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У Києві «замінували» всі торгово-розважальні центри

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Поліція Києва увечері 4 вересня отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів міста.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

За словами очільника КМВА Сергія Попка, наразі поліція відпрацьовує власними силами, а підрозділи ДСНС залучатимуть у разі необхідності.