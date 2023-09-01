Столична поліція отримала інформацію про замінування всіх середніх шкіл Києва.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Рішення про евакуацію дітей та вчителів із приміщень додатково будуть приймати адміністрації навчальних закладів і поліція.

«Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС залучатимуть у разі необхідності», — йдеться в повідомленні КМВА.

Мер Києва Віталій Клично повідомив, що сьогодні, 1 вересня, розпочали роботу всі 420 шкіл столиці. Абсолютна більшість — в очному форматі. Навчатися офлайн пішли 240 тисяч дітей — це в 2,5 раза більше, ніж минулого року. Також у школи Києва пішли майже 25 тисяч першокласників.