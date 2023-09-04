Медіа: Бельгія передасть Україні ракети Sea Sparrow

Бельгія передасть Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow, які вона викупила в Німеччини.

Про це пише бельгійська газета LʼEcho.

Усього Бельгія викупила вісім таких ракет. Вартість одної — близько €7 тисяч.

Німеччина раніше використовувала Sea Sparrow на своїх фрегатах типу «Бремен», але зараз вивела їх з експлуатації.

RIM-7 Sea Sparrow це американська корабельна зенітна і протиракетна система малої дальності. Вона призначена в основному для захисту від протикорабельних ракет. Використовувати Sea Sparrow із наземних пускових установок розпочав Тайвань. Другою — Україна. Вага ракети — 230 кілограмів, а дальність — до 19 кілометрів. Sea Sparrow летить зі швидкістю 4 256 км/год.