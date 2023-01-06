США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на майже $3 мільярди. Що туди увійшло

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становитиме $2,85 мільярда.

Про це пише пресслужба Держдепу США.

У новий пакет увійдуть:

50 БМП М2 Bradley із 500 протитанковими ракетами TOW та 250 тисячами снарядів 25 мм;

100 бронетранспортерів М113;

55 бронемашин із захистом від мін (MRAP);

138 бронеавтомобілів HMMWV;

18 cамохідних артилерійських установок Paladin;

70 тисяч артилерійських снарядів 155 мм;

500 високоточних артилерійських снарядів 155 мм;

36 гаубиць 105 мм та 95 тисяч снарядів до них;

10 тисяч мінометних снарядів 120 мм;

додаткові ракети до HIMARS;

зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow;

4 тисячі авіаційних ракет Zuni;

стрілецька зброя, гранатомети, міни, прилади нічного бачення та багато іншого.

Крім цього, США виділяють ще $225 мільйонів на модернізацію Збройних сил України та їхню довгострокову підтримку. Ще $682 мільйони підуть американським союзникам у Європі, щоб стимулювати та поповнювати їхню військову спроможність на тлі допомоги Україні.

Загалом Штати вже виділили Україні військової допомоги на загальну суму $24,9 мільярда.