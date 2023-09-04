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У ПАР не знайшли доказів поставок зброї росії

Автор:
Костя Андрейковець
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Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що розслідування не знайшло доказів поставок зброї росії судном Lady R.

Про це пише Reuters.

За його словами, група експертів не знайшла жодного доказу поставок і відповідних дозволів. Рамафоса запевняє, що ніякої зброї до рф з ПАР не вивозили.

Президент каже, що судно Lady R доставляло на базу в ПАР обладнання, яке замовляла компанія Armscor для Сил національної оборони. Детально про вантаж він відмовився розповідати.

  • Судно Lady R заходило в порт морської бази Південно-Африканської Республіки в грудні 2022 року. За інформацією місцевої опозиції, а потім і посла США, на нього завантажили зброю, яку потім доставили в росію. «Бабель» раніше писав про Lady R і детально описував його маршрут.
  • У травні цього року президент ПАР створив комісію, щоб розслідувати можливі поставки озброєння до росії. У червні міністр оборони країни Тенді Модіз визнала, що на російському судні Lady R була зброя, але запевняла, що вантаж призначався її країні — це нібито старе замовлення 2018 року.