«Схеми» показали триповерхову резиденцію предстоятеля УПЦ МП Онуфрія в Лаврі

«Схеми» показали колишню резиденцію предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія. Раніше туди журналістів не пускали.
У триповерховій будівлі на території Нижньої лаври є сауна, приватні покої, трапезні й кімнати для переговорів. У резиденції раніше проводили Священний синод Московського патріархату і читали молитви за російських військовополонених уже під час повномасштабної війни.
Зараз у резиденції не залишилося меблів, ікон і навіть освітлення — усе вивезли представники УПЦ МП. Будівлю журналістам показував виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.
- Комісія Міністерства культури, яка працює у Києво-Печерській лаврі, знайшла в резиденції митрополита Онуфрія портрети російського імператора Миколи II та його дружини. Перед цим російські медіа знайшли паспорт очільника УПЦ МП Онуфрія у базах МВС росії. Він стверджував, що відмовився від громадянства.
- 10 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив, що із 29 березня розриває зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП договір про безоплатне користування будівлями, розташованими на території заповідника. Попередження стосується будівель Нижньої лаври, де розташований чоловічий монастир. У Верхній лаврі УПЦ МП користувалася Успенським собором і Трапезною церквою, але договір про їхню оренду закінчився 31 грудня 2022 року, його не продовжили. Ці два храми 5 січня повернули в управління держави.