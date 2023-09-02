Росію, Білорусь та Іран вирішили не запрошувати на церемонію вручення Нобелівської премії

Нобелівський фонд вирішив скасував запрошення росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення премії у Стокгольмі.

Про це йдеться в заяві Фонду.

Там наголосили, що попереднє рішення запросити росіян, білорусів та іранців мало підкреслити цінності Нобелівської премії. У фонді згадали тогорічну Премію миру, яку віддали правозахисникам із росії та Білорусі, а також українцям, які документують воєнні злочини росіян.

«Ми визнаємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це повідомлення. Тому ми вирішили повторити минулорічний виняток зі звичайної практики, тобто не запрошувати послів росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії у Стокгольмі», — зазначили в Нобелівському фонді.