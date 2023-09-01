Росію та Білорусь знову запросили на бенкет з приводу вручення Нобелівської премії

Росію, Білорусь та Іран знову запросили на бенкет з нагоди вручення Нобелівської премії в Стокгольмі.

У Нобелівському фонді заявили, що прагнуть залучити навіть тих, хто не поділяє цінностей Нобелівської премії. Відтак на заходи запросять послів всіх країн, що мають дипломатичне представництво у Швеції та Норвегії. Цьогорічна церемонія нагородження та бенкет відбудуться 10 грудня.

Відар Гельгесен, виконавчий директор Нобелівського фонду, пояснив рішення знову запросити ці країни: «Очевидно, що світ дедалі більше ділиться на сфери, де діалог між людьми з різними поглядами звужується. Щоб протистояти цій тенденції, ми зараз розширюємо кількість наших запрошень, щоб відзначити Нобелівську премію, а також підкреслити важливість вільної науки, вільної культури та вільних, мирних суспільств».

Шведський депутат Європарламенту від ліберальної партії Карін Карлсбро звинуватила Фонд у створенні «небезпечного прецеденту», «даючи зелене світло запрошенню росії на гламурну вечірку, тоді як ракети падають на українські культурні центри та вбивають дітей».

У 2022 році Нобелівський фонд заявив, що посли росії та Білорусі не будуть запрошені на бенкет через вторгнення росії до України. Іран минулого року також не запросили — Тегеран уже давно стикається з критикою через порушення прав людини.

Нобелівський бенкет — один з обовʼязкових заходів вручення Нобелівської премії, це урочиста вечеря в присутності королівської родини та близько 1 300 гостей.