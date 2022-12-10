В Осло вручили Нобелівську премію миру. Її отримали правозахисники з України, росії та білорусі

В Осло відбулася церемонія вручення Нобелівської премії миру. Її цьогорічними лауреатами стали засновник білоруського правозахисного центру «Вясна» Алесь Біляцький, російська правозахисна організація «Меморіал» та український «Центр громадянських свобод». Нобелівський комітет зазначив, що вони демонструють значення громадянського суспільства для миру та демократії.

Нагороду на церемонії отримали очільниця ЦГС Олександра Матвійчук, представник «Меморіалу» Ян Рачинський, а також дружина політв’язня Біляцького Наталія Пінчук.

Матвійчук заявила, що розцінює премію, як визнання зусиль усього українського народу. Вона наголосила на тому, що світ має реагувати на системні порушення прав людини з боку росії.

«Росія повірила, що може робити все, що захоче. Тепер росія прагне зламати спротив та окупувати Україну через умисне завдання болю цивільному населенню. Російський народ буде нести відповідальність за цю ганебну сторінку своєї історії та прагнення силоміць відродити колишню імперію», — сказала Матвійчук.

«Ми маємо розірвати коло безкарності. Ми маємо створити міжнародний трибунал і притягнути путіна, лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності не лише заради українців, а й заради інших країн світу», — додала вона.

Рачинський назвав символічним присудження премії правозахисникам із трьох країн. За його словами, це свідчить, що державні кордони не можуть і не повинні розділяти громадянське суспільство.

Пінчук процитувала заяви Біляцького про громадянські свободи, про диктатуру та передала заклик до миру.