В Офісі президента розкритикували присудження Нобелівської премії миру представникам росії та білорусі

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував присудження Нобелівської премії миру правозахиснику з білорусі Олесю Біляцькому і російській правозахисній організації «Меморіал».
Про це він написав у Twitter.
«У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова «мир», якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю», — написав Подоляк.
Він нагадав, що російські та білоруські організації так і не змогли організувати спротив війні. «Нобель цього року просто «супер», — додав Подоляк.
- 7 жовтня Нобелівський комітет присудив премію миру Біляцькому, «Меморіалу» та українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод».