В Офісі президента розкритикували присудження Нобелівської премії миру представникам росії та білорусі

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував присудження Нобелівської премії миру правозахиснику з білорусі Олесю Біляцькому і російській правозахисній організації «Меморіал».

Про це він написав у Twitter.

«У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова «мир», якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю», — написав Подоляк.

Він нагадав, що російські та білоруські організації так і не змогли організувати спротив війні. «Нобель цього року просто «супер», — додав Подоляк.