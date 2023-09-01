Україна виступає проти запрошення росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії

У МЗС України виступили проти запрошення послів росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії.

Відповідну заяву у Facebook оприлюднив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Фундація Нобеля ухвалила рішення відновити практику запрошення послів росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Таке рішення пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. Доводити цінності гуманізму до росії та Білорусі — сізіфова праця. Зусилля, які не призведуть до результату», — зазначив Ніколенко.

Він додав, що, найімовірніше, того дня, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі у Стокгольмському залі, російська армія чинитиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах.

За таких умов, за словами Ніколенка, рішення фундації повернутися до business as usual посилить відчуття безкарності у Кремлі.

Олег Ніколенко нагадав, що торік фундація Нобеля не запрошувала російських і білоруських послів через російську агресію проти України.

«І допоки ця агресія триває, допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції росії та Білорусі», — заявив представник МЗС.

Нобелівський бенкет — один з обовʼязкових заходів вручення Нобелівської премії, це урочиста вечеря за участі королівської родини та майже 1 300 гостей.