Буданов: Китай не хоче поразки росії, але виступає за територіальну цілісність України

Начальник військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Китай не хоче поразки росії у війні проти України.
Про це він заявив в інтервʼю Наталії Мосейчук.
«Там самобутня культура, їхня логіка не завжди зрозуміла нашому населенню. Для Китаю саме військова поразка росії — це погано. У великій стратегічній грі, на їхню думку, вони залишаться сам на сам зі своїми противниками, а вони цього не хочуть», — сказав Буданов.
Також він зазначив, що одночасно Китай підтримує територіальну цілісність України й говорить про це.
«Це дуже багато означає, офіційні заяви там — це серйозно. Їм потрібна така конфігурація, за якої росія не зазнає відкритої поразки, але також бажано, щоб Україна повернула свій суверенітет. Але наголошую — бажано», — сказав Буданов, додавши, що якби Китай допомагав рф, то вона не мала б жодних проблем з озброєннями.
- Напередодні The Telegraph опублікувала розслідування, в якому йдеться, що Китай озброює росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та металами, які використовуються в оборонній промисловості.
- У The Wall Street Journal пишуть, що Китай постачає в росію все — від мікрочипів і авто до лопат й екскаваторів. Це допомагає Кремлю вести війну, а Пекіну — рятувати економіку.
- 24 липня витання Politico повідомило, що з початку повномасштапного вторгнення росія закуповує в Китаї матеріал для бронежилетів, оптичні приціли й дрони через «фірми-прокладки».
- У лютому 2023 року Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни рф проти України. Пекін закликав до переговорів. План містить 12 принципів, які, на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни рф проти України. Слово «війна» в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова «конфлікт» і «українська криза».