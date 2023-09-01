Буданов: Китай не хоче поразки росії, але виступає за територіальну цілісність України

Начальник військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Китай не хоче поразки росії у війні проти України.

Про це він заявив в інтервʼю Наталії Мосейчук.

«Там самобутня культура, їхня логіка не завжди зрозуміла нашому населенню. Для Китаю саме військова поразка росії — це погано. У великій стратегічній грі, на їхню думку, вони залишаться сам на сам зі своїми противниками, а вони цього не хочуть», — сказав Буданов.

Також він зазначив, що одночасно Китай підтримує територіальну цілісність України й говорить про це.

«Це дуже багато означає, офіційні заяви там — це серйозно. Їм потрібна така конфігурація, за якої росія не зазнає відкритої поразки, але також бажано, щоб Україна повернула свій суверенітет. Але наголошую — бажано», — сказав Буданов, додавши, що якби Китай допомагав рф, то вона не мала б жодних проблем з озброєннями.