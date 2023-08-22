Китай постачає в росію все — від мікрочипів та авто до лопат та екскаваторів. Це допомагає Кремлю вести війну, а Пекіну — рятувати економіку. Переказ статті The Wall Street Journal

Експорт Китаю в росію за рік виріс на 73%. А загальний обсяг торгівлі між Китаєм та росією збільшився на 36%. Зараз росія на третьому місці у списку найбільших торгових партнерів Китаю — після Австралії та Тайваню. Цей сплеск спричинили санкції, які закрили росії доступ до багатьох товарів західного виробництва. Відтак на допомогу прийшов Китай, який поставляє майже все — автомобілі, електроніку, продукти харчування, тютюн, смартфони. Китайські компанії також везуть до росії компʼютерні чипи, запчастини для реактивних винищувачів та навігаційні технології — тобто те, що росія напряму використовує в бойових діях.

Китай постачає росії навіть лопати та екскаватори, якими російська армія укріплює оборону на окупованих територіях. Рік тому, коли стало очевидно, що війна переходить у затяжну фазу, російський імпорт китайської землерийної техніки почав різко зростати. Цього року Китай продав росії майже вдвічі більше лопат і втричі більше екскаваторів, ніж минулого. Старший науковий співробітник Атлантичної ради Джозеф Вебстер каже — росія використала цю техніку, щоб протистояти українському контрнаступу. Вебстер звернув увагу, що експорт екскаваторів до росії збільшився з серпня — вересня минулого року. «Саме тоді російські війська почали укріплюватися на захоплених територіях», — каже експерт. У червні цього року губернатор Сахаліну поставив нові екскаватори китайської будівельної компанії Lonking російським військам на Донеччину.

Щоб підтримувати російську економіку, Китай наростив імпорт з рф. Порівняно з минулим роком він збільшився на 17% і зараз становить приблизно половину від усього російського експорту. Додаткові гроші з Китаю допомагають російській економіці пережити санкції. Наприклад, імпорт Китаєм російського антрацитового вугілля зріс на 55% і зараз становить 2 млрд доларів. Імпорт нафти теж виріс за обсягом, але через падіння цін на сировину зменшився в грошах.

Китайська економіка страждає від рецесії, тож торгівля з росією потрібна Пекіну. Китайці не витрачають грошей, бізнес не розвивається, а конфлікт із Заходом відлякує іноземних інвесторів та торгових партнерів. Колишні рецепти зростання вже не працюють, а набір нових дуже обмежений. Росія, зокрема, допомогла Китаю стати найбільшим у світі експортером автомобілів цього року. Західні автовиробники йдуть із російського ринку, тож автомобілі та позашляховики китайського виробництва стають бестселерами. Російський попит допоміг Китаю обігнати Японію, яку вважали головним світовим експортером автомобілів. «Я майже впевнений, що без цього величезного сплеску експорту автомобілів до росії Китай не став би найбільшим у світі автоекспортером», — стверджує головний китайський економіст Pantheon Macroeconomics у Лондоні Дункан Ріглі.

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