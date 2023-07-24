Politico: Росія закупляє в Китаї матеріал для бронежилетів, оптичні приціли і дрони через «фірми-прокладки»

За 17 місяців війни Китай продав росії, зокрема, бронежилети, оптичні приціли для тепловізорів і дрони. Усе це використовують у війні проти України. Водночас, імпорт китайських товарів в Україну різко скоротився.

Про це пише Politico.

Цього року росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад $100 мільйонів — це у 30 разів більше, ніж Україна. Також Китай експортував до росії на 69% більше кераміки, яка використовується в бронежилетах, — на понад $225 мільйонів. Експорт китайської кераміки в Україну впав на 61% — лише до $5 мільйонів. Про це свідчать дані китайської та української митниць.

Одна з китайських компаній, яка, імовірно, постачає росії товари, має назву Shanghai H Win. На фото, опублікованих на сайті компанії, зображений високий чоловік, який оглядає бронежилети на заводі. У підписі до фото йдеться, що це клієнт Shanghai H Win. Журналісти припустили, що цей чоловік — росіянин.

Представник компанії сказав, що Shanghai H Win не дозволяють експортувати напряму до росії, поки китайські військові не видадуть сертифікат і не отримають документального підтвердження кінцевого клієнта. Однак, у компанії не змогли пояснити журналістам, хто це, а згодом фото загадкового клієнта зникло з сайту Shanghai H Win.

Журналісти також дізналися, що сотні тисяч бронежилетів і касок у Shanghai H Win закупила російська підставна фірма «Сільва», зареєстрована в Бурятії. А російська компанія «Ріка» закупила тепловізорів на $11 мільйонів.

Інша російська компанія «Легіттелеком» закупила 100 тисяч касок у Shanghai H Win і стільки ж форми — у Deekon Shanghai. Фірма «Позитрон», зареєстрована в російському Ростові, в листопаді і грудні 2022 року імпортувала «шоломи для страйкболу», кераміку і дрони на понад $60 мільйонів від китайської компанії Beijing KRNatural.