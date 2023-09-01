Кирило Буданов: Безпілотники, якими атакували авіабазу у Пскові, запускали з території росії

Безпілотники, за допомогою яких атакували авіабазу «Крести» у Пскові, запускали з території росії. Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив у коментарі The War Zone.
«Ми працюємо з території росії», — повідомив Буданов, проте не уточнив, чи атакували розвідники, чи російські партизани. Він також відмовився повідомити, які дрони та в якій кількості використовували.
За словами Буданова, результат атаки — це два знищені та два серйозно пошкоджені транспортні борти Іл-76. Їх росія використовує для перевезення військових вантажів і десантників. У верхній частині літака розташовані паливні баки та важлива частина лонжерона крила — саме ці секції літака спеціально атакували дрони.
Також The War Zone опублікувало супутникові знімки аеродрому «Крести». Видно, що два літаки повністю знищені та ще два пошкоджені. Буданов передав виданню і фото моменту ураження одного з літаків — це знімок з інфрачервоної камери дрона, який брав участь в атаці.
- Дрони атакували аеродром у Пскові в ніч на 30 серпня. Звідти до кордону з Україною (напряму через Білорусь) приблизно 700 кілометрів. Це був один з найруйнівніших ударів у тил росії. Два літаки знищені, ще два пошкоджені.
- 31 серпня Володимир Зеленський заявив, що Україна влучила у ворожу ціль за 700 км власною далекобійною зброєю.