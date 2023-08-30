Медіа: Псков атакували безпілотники, пошкоджені чотири транспортні літаки Іл-76

Російські медіа, у тому числі держагенція ТАСС повідомляють про атаку безпілотніків на Черьохінську військову базу у Пскові та місцевий аеродром «Хрести».
За даними ТАСС, чотири військово-транспортні літаки Іл-76 пошкоджені. Екстрені служби повідомляють про відбиття атаки усіма можливими способами. Губернатор заявляє, що місцева ППО «працює».
Деякі ЗМІ пишуть, що це одна з найбільш руйнівних у тилах окупантів за час війни атака. Там чисельні вибухи, можливо детонація боєзарядів і палива.
- У Пскові розташовується 334 військово-транспортний авіаційний Берлінський Червонопрапорний полк, об’єкти якого, мабуть, потрапили під удару. На Черьохінській базі розташований 104 гвардійський десантно-штурмовий полк, який у 2022 році брав участь у боях та окупації Бучі, що на Київщині.