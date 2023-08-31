Зеленський: Україна влучила у ворожу ціль за 700 км власною далекобійною зброєю

Україна успішно влучила у ворожу ціль далекобійною зброєю власного виробництва.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Українська далекобійна зброя вдарила на відстань понад 700 кілометрів. Однак жодних деталей щодо неї президент не повідомив.
На щоденному селекторі Зеленський також заслухав доповідь Валерія Залужного про ситуацію на фронті, від Міноборони отримав інформацію про надходження зброї та боєприпасів, зокрема про велику партію броньованих медичних автівок — медеваків.
Мінінфраструктури тим часом готує наступні кроки в межах «зернового коридору», а Кабмін і Офіс президента готуються до зими: енергетична система, пункти незламності, бомбосховища.
Також були звіти МВС і розвідки тощо.
- Напередодні дальня атака на російські обʼєкти була в ніч на 30 серпня. Тоді був атакований аеродром Пскова — до кордону з Україною (напряму через Білорусь) це приблизно 700 км. Це був один з найруйнівніших ударів в тил росії. Згодом у розвідці заявили про знищення або пошкодження чотирьо транспортних літаків І-76.
- 27 серпня дрони-камікадзе вдарили по чотирьох літаках Су-30, одному МіГ-29, радарах комплексу С-300 і двох «Панцирах». Майже всі дрони долетіли до цілей. Операцію провели «Російський добровольний корпус» спільно з СБУ.
- Загалом у 2023 році безпілотники атакували росію та тимчасово окупований Крим понад 190 разів.
- Днями Володимир Зеленський заявляв, що Україна відновила оборонно-промисловий комплекс і вже виготовляє зброю зразка НАТО.