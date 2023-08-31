Зеленський: Україна влучила у ворожу ціль за 700 км власною далекобійною зброєю

Україна успішно влучила у ворожу ціль далекобійною зброєю власного виробництва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Українська далекобійна зброя вдарила на відстань понад 700 кілометрів. Однак жодних деталей щодо неї президент не повідомив.

На щоденному селекторі Зеленський також заслухав доповідь Валерія Залужного про ситуацію на фронті, від Міноборони отримав інформацію про надходження зброї та боєприпасів, зокрема про велику партію броньованих медичних автівок — медеваків.

Мінінфраструктури тим часом готує наступні кроки в межах «зернового коридору», а Кабмін і Офіс президента готуються до зими: енергетична система, пункти незламності, бомбосховища.

Також були звіти МВС і розвідки тощо.