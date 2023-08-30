«Російський добровольчий корпус» повідомив про «чергову успішну атаку» у Курській області

«Російський добровольчий корпус» повідомив про «чергову, максимально успішну атаку» у Курській області, яку провели разом зі Службою безпеки України.

Про це РДК повідомив 30 серпня.

Атака була 27 серпня. Бійці корпусу «без перешкод знову пройшли дірявий кордон», вдарили безпілотниками по аеродрому, всі цілі знишили. За даними РДК, російська ППО потрапила у житловий будинок у Курську.

Тоді дрони-камікадзе вдарили по чотирьох літаках Су-30, одному МіГ-29, радарах комплексу С-300 і двох «Панцирах». Майже всі дрони долетіли до цілей — попередньо, три з них збила російська ППО.