X (Twitter) вперше з 2019 року повертає політичну рекламу

Соцмережа X в очікуванні американських виборів знімає заборону на платну політичну рекламу, мотивуючи це прагненням свободи думки, пише techcrunch.
У 2019 році Twitter заборонила розміщення політичної реклами, тоді генеральним директором компанії був Джек Дорсі і він притримувався думки, що «охоплення політичних повідомлень потрібно заробляти, а не купувати». Утім новий керівник X вважає інакше.
Раніше платформа обмежувала «контент, який посилається на кандидата, політичну партію, обраного чи призначеного державного чиновника, вибори, референдум, голосування, законодавство, ухвали, директиви чи результати судового розгляду». Заборона також охоплювала широкий спектр контенту, зокрема будь-яку рекламу, яка закликає голосувати чи просить про фінансову підтримку. Хоча ще минулого тижня, повернувшись на платформу, колишній президент США Дональд Трамп розмістив посилання на сторінку збору пожертв на його підтримку.
X заявляє, що продовжить застосовувати особливу політику до платної політичної реклами в США, яка обмежуватиме просування помилкового або такого, що вводить в оману, контенту, «покликаного підірвати довіру суспільства до виборів». Теоретично це поширюватиметься на вірусні теорії змов #sharpiegate або #stopthesteal, які мали місце під час минулих виборів.
- У Twitter експрезидент США Дональд Трамп мав близько 88 мільйонів підписників. Після штурму Капітолія в січні 2021 року його акаунти заблокували Facebook, Twitter, Google і Instagram.
- Тоді він звернувся до федерального суду Флориди, щоб змусити Twitter тимчасово відновити його акаунт, поки він судиться за повне повернення доступу до соцмережі.
- У листопаді 2022 року Twitter відновив сторінку колишнього президента Дональда Трампа.