У Києві зафіксували нові температурні рекорди. За останні чотири дні їх вже 11

У Києві в середу, 30 серпня, знову зафіксували два температурні рекорди. Про це 31 серпня повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Ніч на середу стала найтеплішою — температура не опустилася нижче за +21,4 °С. Попереднє рекордне значення 1956 року перевищено на 2 °С.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня та становила +26,4 °С, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 0,6 °С, а кліматичну норму — на 8,4 °С.

Це вже 11 температурних рекордів у столиці за чотири дні поспіль (рекорди також фіксували 27, 28 і 29 серпня).