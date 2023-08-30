Спека в Києві бʼє рекорди третій день поспіль

У Києві 29 серпня знову зафіксували три температурні рекорди.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Уночі проти 29 серпня у столиці температура не опустилася нижче за +22,8 °С. Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 2,7 °С. Після полудня максимальна температура повітря сягнула +35,9 °С — це на 2,2 °С вище за рекорд 1992 року.

Середньодобова температура повітря цього дня виявилась найвищою за всю історію спостережень — +29,6 °С. Це більше за попередній рекордний показник 1992 року на 4,2 °С, а також на 11,6 °С вище за кліматичну норму.