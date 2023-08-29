У Києві другий день поспіль фіксують одразу кілька температурних рекордів

У Києві в понеділок, 28 серпня, зафіксували три температурні рекорди. Про це 29 серпня повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Ніч на понеділок у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3 °С. Попереднє рекордне значення 1943 та 2022 років перевищено на 1,4 °С.

Максимальна температура повітря після полудня досягла +35,7 °С, що на 0,6°С вище за попередній рекордний показник 1943 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і становила +27,8 °С, що перевищило кліматичну норму на 9,3 °С.

Перед цим температурні рекорди Києва зафіксували в неділю, 27 серпня. Серед іншого тоді середньодобова температура повітря сягнула +26,9 °С.