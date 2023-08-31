Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес подав у відставку

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес пішов з посади і офіційно повідомив про це прем’єр-міністра Ріші Сунака.
Про це пише Sky News.
«Було честю служити цій великій нації», — написав міністр на X (Twitter).
У листі до Сунака Воллес високо оцінив Збройні сили та розвідку, з якими він працював з 2016 року, а також відзначив реакцію уряду на війну росії в Україні.
«Сполучене Королівство поважають у всьому світі за наші Збройні сили, і ця повага лише зросла після [початку] війни в Україні», — написав він.
Він подякував премʼєр-міністру і пообіцяв у подальшому підтримувати британський уряд. Воллес обіймав посаду міністра оборони найдовше серед консерваторів.
- У липні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив наміри залишити посаду під час наступних перестановок в уряді, що очікуються восени, а також те, що не збирається балотуватися як депутат на наступних виборах. Він пояснив своє рішення втомою від політики та державної служби.
- The Times, посилаючись на джерела, писала, що британське Міноборони може очолити нинішній очільник МЗС Джеймс Клеверлі.
- Видання The Telegraph писало, що Джо Байден заблокував кандидатуру Воллеса на посаду генсека НАТО через те, що Велика Британія оголосила про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 без «зеленого світла» з Вашингтону.