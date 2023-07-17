The Times: Міністром оборони Британії замість Воллеса може стати нинішній очільник МЗС

Міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який оголосив про намір піти з посади та політики загалом, може замінити нинішній очільник Міністерства закордонних справ Джеймс Клеверлі.
Про це пише The Times, посилаючись на джерела.
Премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак визначає оборонну сферу однією з найпріоритетніших, зокрема через повномасштабну російсько-українську війну. Тому досвід Клеверлі та його знання — офіцер резерву британської армії — вважають перевагою, зазначили джерела.
Також на посаду міністра оборони розглядають міністра безпеки Тома Тугендхата (теж офіцер резерву) й лідерку Палати громад Пенні Мордонт (резервісту Королівського військово-морського флоту).
- Видання The Telegraph писало, що Джо Байден заблокував кандидатуру Воллеса на посаду генсека НАТО через те, що Велика Британія оголосила про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 без «зеленого світла» з Вашингтона.