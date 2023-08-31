Генштаб: Сили оборони за добу знищили понад 30 артсистем росіян

За добу між Силами оборони України й російським військом відбулося 40 боєзіткнень. Росія втратила 610 окупантів, 13 танків і 31 артилерійську систему.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішний наступ у районах Новоєгорівки та Білогорівки, а на Бахмутському не мали успіху в районах Кліщіївки та Курдюмівки.
На Марʼїнському напрямку українські бійці стримують наступ російських військ у районі Марʼїнки Донецької області. Сили оборони відбили атаки російських військ на Шахтарському напрямку в районі Старомайорського на Донеччині.
На Запорізькому напрямку російські окупанти безуспішно наступали в районі Вербового.
Українська авіація протягом минулої доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетних комплексах росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління і станцію РЕБ окупантів.
- 23 серпня бійці 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине Запорізької області. Уже 28 серпня в Міноборони підтвердили звільнення села Роботине та повідомили, що Сили оборони просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого Пологівського району. За словами заступника голови Запорізької ОВА, Сили оборони звільняли Роботине майже три місяці, бо російська армія за період окупації облаштувала там ешелоновану лінію оборони.