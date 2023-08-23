У селі Роботине на Запоріжжі бійці 47 бригади встановили український прапор із підписом Залужного

Бійці 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине Запорізької області.

«Історичний день! Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків — Мелітопольському. Синьо-жовтий стяг із підписом головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора», — ідеться в повідомленні бригади.

Згодом відео з українським прапором оприлюднив і сам головнокомандувач Валерій Залужний.