Сили оборони зайшли в село Роботине на Запоріжжі

Військовослужбовці 47 окремої механізованої бригади зайшли в село Роботине на Запоріжжі. Там ще тривають бої, а захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

Після двох місяців боїв бійці 47 бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони російських окупантів.

Насамперед українські військові почали евакуацію місцевих, тому що росіяни продовжують знищувати село.

«Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя — найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку», — розповіли місцеві, називаючи танком американську БМП Bradley.

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Медики 47 окремої механізованої бригади оглянули цивільних і дали їм зателефонувати рідним.