Сили оборони звільнили село Старомайорське на Донеччині

Сили оборони звільнили село Старомайорське Донецької області. Відео опублікував президент Володимир Зеленський.

Один із бійців розповів, що село звільнили 35 окрема бригада морської піхоти та добровольчий батальйон «Арей».

Напередодні воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України проводили зачистку села Старомайорське Донецької області, був бій з десантниками.

Під час зачистки населеного пункту група ССО України виявила штабну документацію одного з батальйонів 247 парашутно-десантного полку рф. Також у телефоні одного зі знищених окупантів виявили список, в якому зафіксовані чималі втрати цього підрозділу.

Українським захисникам важливо було деокупувати Старомайорське, адже попереду розташований опорний пункт російських військових на Бердянському напрямку. Ідеться про Старомлинівку.