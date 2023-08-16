Міноборони: Сили оборони звільнили Урожайне на Донеччині

Сили оборони України повернули контроль над селом Урожайне в Донецькій області.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Зараз українські військові закріплюються на рубежах. Тривають наступальні дії.
Напередодні в Урожайному йшли жорстокі бої. Тоді українським бійцям вдалося зайти на територію населеного пункту й евакуювати трьох людей.
Саме там на березі річки Мокрі Яли був укріпрайон російських військ. Штурмувати ці позиції ЗСУ почали 8 серпня.
- 27 липня 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення села Старомайорське на Донеччині. Село звільнили 35 окрема бригада морської піхоти і добровольчий батальйон «Арей».