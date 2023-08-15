З Урожайного на Донеччині вдалося евакуювати трьох літніх людей. Там точаться бої

У селі Урожайне на Донеччині тривають жорстокі бої. Українським бійцям вдалося зайти на територію населеного пункту та евакуювати трьох людей.

Про це заявив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, у селі досі тривають жорсткі обстріли і фактично не припинені бойові дії, тому наразі про проведення стабілізаційних заходів навіть не йдеться.

Кириленко зазначив, що до 24 лютого 2022 року в Урожайному жило до пʼятисот людей.

«Від моменту заходу Збройних сил України до Урожайного насамперед провели евакуацію трьох людей. Мені навіть складно передати, як вони там могли перебувати, переховуватись, звичайно, вони були у підвальних приміщеннях. Ідеться про людей похилого віку», — сказав Кириленко.