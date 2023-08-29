Сили оборони звільняли Роботине майже три місяці

У Роботиному на Запоріжжі російська армія за період окупації облаштувала ешелоновану оборонну лінію, тому звільнення села тривало майже три місяці.

Про це розповів перший заступник голови Запорізької ОВА Руслан Мовчан.

«Українські війська крок за кроком продовжують звільняти Запорізьку область від окупантів. Днями звільнили село Роботине. Цей населений пункт звільняли майже три місяці, тому що окупанти облаштували там багатоешелонну оборонну лінію від моменту його окупації. Зараз село повністю звільнене, на будівлях органів місцевої влади вивішена державна символіка України», — зазначив він.