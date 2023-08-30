Валерій Залужний: Частина українських пілотів у Данії вже готова приступати до льотної підготовки

Частина українських пілотів уже успішно пройшла підготовку в Данії і може розпочинати льотну підготовку.
Про це 30 серпня повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Крім того, він домовився з данськими партнерами розпочати роботу над логістикою задля обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.
- Навчання українських пілотів вже почались у Данії, Британії, а в Румунії домовилися створити тренувальний центр. Передати літаки Україні вже погодилися Нідерланди, Данія та Норвегія. Нідерланди передадуть Україні всі свої (всього їх 42) F-16, однак «невелика частина» буде для навчань. Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16 і очікує, що перша партія надійде ближче до Нового року. Кількість літаків, які передасть Норвегія, поки невідома.
- У Повітряних силах кажуть, що всього Україні потрібні 128 винищувачів. Така кількість літаків повністю замінить старий авіаційний парк техніки.