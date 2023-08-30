Валерій Залужний: Частина українських пілотів у Данії вже готова приступати до льотної підготовки

Частина українських пілотів уже успішно пройшла підготовку в Данії і може розпочинати льотну підготовку.

Про це 30 серпня повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Крім того, він домовився з данськими партнерами розпочати роботу над логістикою задля обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.