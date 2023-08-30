На аукціоні за понад $10 тисяч продали «Барбі» Ольги Харлан

На аукціоні на платформі eBay за $10 400 продали ляльку «Барбі» від компанії Mattel, яку створили на честь української фехтувальниці Ольги Харлан.

Про це свідчить оголошення на eBay.

Гроші підуть на клініку BODRO у місті Нововолинськ Волинської області, яка займається реабілітацією військовослужбовців.

«Реабілітація — важлива частина майбутнього життя наших хлопців. Що більше ми зможемо зібрати з цього аукціону, то більше видатних людей зможуть повернути», — розповідала Ольга Харлан.

Ольга Харлан — це перша українка, з образу якої створили «Барбі» у серії Role Models. Цю колекцію компанія оновлює щороку до Міжнародного дня жінок.