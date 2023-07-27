Українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку суперниці-росіянці. За це її могли дискваліфікувати

Українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку своїй суперниці-росіянці Анні Смирновій.

Харлан перемогла Смирнову на чемпіонаті світу з рахунком 15:7.

За правилами FIE за відмову від рукостискання спортсменку могли дискваліфікувати. Росіянка протягом 50 хвилин очікувала на доріжці рішення суддів. Але вони не змінили рішення і Харлан пройшла до наступного раунду.