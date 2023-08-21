Фехтувальниця Ольга Харлан розіграє «Барбі», створену на її честь

На аукціоні на платформі eBay фехтувальниця Ольга Харлан розіграє ляльку «Барбі», створену компанією Mattel на її честь. Гроші підуть на реабілітацію українських військових.
Про це свідчить оголошення на eBay.
Ольга Харлан — це перша українка, з образу якої створили «Барбі» у серії Role Models. Цю колекцію компанія оновлює щороку до Міжнародного дня жінок.
На аукціоні ляльку оцінили в $10 тисяч. Зробити свою ставку можна буде до вечора 30 серпня.
- Олімпійську і багаторазову чемпіонку світу з фехтування Ольгу Харлан наприкінці липня дискваліфікували з Чемпіонату світу за відмову тиснути руку своїй суперниці-росіянці Анні Смирновій.
- 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що Харлан не мала можливості вибороти її на Чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.