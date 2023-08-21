Фехтувальниця Ольга Харлан розіграє «Барбі», створену на її честь

На аукціоні на платформі eBay фехтувальниця Ольга Харлан розіграє ляльку «Барбі», створену компанією Mattel на її честь. Гроші підуть на реабілітацію українських військових.

Про це свідчить оголошення на eBay.

Ольга Харлан — це перша українка, з образу якої створили «Барбі» у серії Role Models. Цю колекцію компанія оновлює щороку до Міжнародного дня жінок.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

На аукціоні ляльку оцінили в $10 тисяч. Зробити свою ставку можна буде до вечора 30 серпня.