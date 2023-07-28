Всесвітня федерації фехтування призупинила дискваліфікацію Ольги Харлан після відмови потиснути руку росіянці-суперниці.
Турнір проходив у Мілані і про рішення федерації повідомляє італійська газета La Reppublica.
У федерації заявили, що Харлан мала право не тиснути руку Смирновій — згідно з ковід-протоколом, який досі діє на турнірі. Федерація розцінила жест Харлан із шаблею в кінці поєдинку як вітання. Також федерація «схилилася перед закликом МОК», який втрутився після скандалу та попросив розуміння для українських спортсменів.
Таким чином Харлан зможе виступити в командному турнірі на чемпіонаті світу в Мілані, що необхідно для кваліфікації на Олімпіаді 2024 року в Парижі.
- Українська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову (15:7). Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу.
- 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.