Всесвітня федерації фехтування призупинила дискваліфікацію Ольги Харлан після відмови потиснути руку росіянці-суперниці.

Турнір проходив у Мілані і про рішення федерації повідомляє італійська газета La Reppublica.

У федерації заявили, що Харлан мала право не тиснути руку Смирновій — згідно з ковід-протоколом, який досі діє на турнірі. Федерація розцінила жест Харлан із шаблею в кінці поєдинку як вітання. Також федерація «схилилася перед закликом МОК», який втрутився після скандалу та попросив розуміння для українських спортсменів.

Таким чином Харлан зможе виступити в командному турнірі на чемпіонаті світу в Мілані, що необхідно для кваліфікації на Олімпіаді 2024 року в Парижі.