МОК відреагував на дискваліфікацію Ольги Харлан через росіянку

Після дискваліфікації українки Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав спортивні федерації «виявляти делікатність» у змаганнях між українськими та російськими спортсменами.
«Ми закликаємо міжнародні федерації підходити до ситуацій, повʼязаних з українськими й окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем делікатності. Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами», — сказав речник МОК агенції France-Presse.
- 27 липня Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з рф Анні Смирновій, яка виступала в «нейтральному» статусі.
- МОК ще не ухвалив остаточного рішення щодо допуску росіян і білорусів до змагань Олімпіади 2024 року в Парижі. Запрошень як країни росія і Білорусь не отримали (це унеможливлює їхню участь у командних видах спорту, таких як баскетбол чи футбол). Але МОК ще може ухвалити рішення про допуск окремих російських чи білоруських спортсменів, якщо вони виступатимуть без прапора, у нейтральному статусі. Це залишає можливість потенційної зміни думки України щодо бойкоту змагань.